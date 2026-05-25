МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский удар возмездия по Украине вверг страну в хаос, написал бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру в социальной сети X.

"Россия нанесла массированный удар по территории Украины, где ключевой целью был Киев. То, каким образом Россия нанесла значительный ущерб, и тот факт, что, когда Москва решает сменить тип вооружения, на Украине наступает хаос, являются четкими признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий", — признал эксперт.
Вчера ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.
