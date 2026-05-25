Большинство канадцев считают, что США свернули не туда, показал опрос

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство канадцев недовольны политическим курсом действующей администрации Соединенных Штатов, 80% считают, что США свернули не туда, следует из результатов опроса аналитической компании Abacus Data.
Согласно опросу, 14% респондентов полагают, что США движутся верным курсом, а 80% - что Штаты сбились с пути. О позиции остальных 6% в публикации не сообщается.
На этом фоне все больше канадцев меняют взгляд на свою страну в лучшую сторону: 47% опрошенных считают, что Канада движется в правильном направлении. Это самый высокий показатель, зафиксированный Abacus Data с 2017 года. Лишь 39% выразили мнение, что Канада на "ложном пути".
"Сегодня общественное мнение формируется не столько внутренней усталостью, сколько внешней тревогой", - резюмирует компания.
По мнению исследователей Abacus Data, канадцы все чаще воспринимают инфляционное давление и экономическую неопределенность как внешние факторы - в первую очередь из-за нестабильности, исходяще, по их мнению, от США.
В опросе, проведенном с 14 по 20 мая 2026 года, приняли участие 1920 канадцев. Статистическая погрешность составляет около 2,23 процентных пункта.