На Камчатке мужчину осудили за организацию незаконной миграции

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая – РИА Новости. Житель Камчатки, 61-летний мужчина, заключал с иностранцами поддельные гражданско-правовые договоры и направлял их в миграционное управление, чтобы продлить срок пребывания мигрантов в России, он был осужден за организацию незаконной миграции, сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.
"За 5 тысяч рублей заключал с иностранными гражданами фиктивные гражданско-правовые договоры и направлял документы в управление по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю для принятия решения о продлении срока временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Своими умышленными действиями Р. создал условия для незаконного пребывания 124 иностранных граждан", — говорится на официальном сайте суда.
Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения, а также конфисковал 620 тысяч рублей, полученных преступным путем.
В суде отметили, что мужчина получил гражданство РФ в 2023 году. За такое преступление (статья 322.1 УК) его могут лишить паспорта независимо от даты вынесения приговора.