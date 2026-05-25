На Камчатке мужчину осудили за организацию незаконной миграции

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая – РИА Новости. Житель Камчатки, 61-летний мужчина, заключал с иностранцами поддельные гражданско-правовые договоры и направлял их в миграционное управление, чтобы продлить срок пребывания мигрантов в России, он был осужден за организацию незаконной миграции, сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.