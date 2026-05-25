Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке мужчину осудили за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 25.05.2026
На Камчатке мужчину осудили за организацию незаконной миграции

Жителя Камчатки приговорили к колонии за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Камчатки заключал с иностранцами поддельные гражданско-правовые договоры и направлял документы в миграционное управление для продления срока пребывания мигрантов в России.
  • Суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения и конфисковал 620 тысяч рублей, полученных преступным путем.
  • В суде отметили, что мужчину могут лишить гражданства РФ за совершенное преступление.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая – РИА Новости. Житель Камчатки, 61-летний мужчина, заключал с иностранцами поддельные гражданско-правовые договоры и направлял их в миграционное управление, чтобы продлить срок пребывания мигрантов в России, он был осужден за организацию незаконной миграции, сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.
"За 5 тысяч рублей заключал с иностранными гражданами фиктивные гражданско-правовые договоры и направлял документы в управление по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю для принятия решения о продлении срока временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Своими умышленными действиями Р. создал условия для незаконного пребывания 124 иностранных граждан", — говорится на официальном сайте суда.
Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения, а также конфисковал 620 тысяч рублей, полученных преступным путем.
В суде отметили, что мужчина получил гражданство РФ в 2023 году. За такое преступление (статья 322.1 УК) его могут лишить паспорта независимо от даты вынесения приговора.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
На Камчатке задержали мужчину за фиктивную регистрацию 38 иностранцев
8 апреля, 08:31
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаПетропавловск-Камчатский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала