Свыше 130 км дорог отремонтируют за лето на Ямале
11:39 25.05.2026
Свыше 130 км дорог отремонтируют за лето на Ямале

САЛЕХАРД, 25 мая – РИА Новости. Свыше 130 километров дорог отремонтируют на Ямале в 2026 году за летний дорожный сезон и установят 14 новых камер, фиксирующих нарушения дорожных правил, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Открываем новый сезон дорожных работ. За лето обновим 135 километров муниципальных и региональных трасс… Когда дороги становятся лучше, водители чаще превышают скорость. Установим еще 14 камер фиксации нарушений, на Ямале их станет больше 180", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".
По словам главы Ямала, в 2026 году одними из главных работ станут асфальтирование оставшегося с прошлого года участка на дороге Надым-Салехард, а также обновление проблемных участков дорог между Коротчаево и Новым Уренгоем, железнодорожной станцией Ныда и Пангодами.
Артюхов также подчеркнул, что сегодня дороги Ямала на 72% находятся в нормативном состоянии, и этот показатель улучшается с каждым годом.
В пресс-службе правительства Ямала уточнили, что на всех участках проведения работ будет организовано реверсивное движение с установкой светофоров, что позволит обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд, не прибегая к их закрытию.
