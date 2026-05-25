Свыше 130 км дорог отремонтируют за лето на Ямале

САЛЕХАРД, 25 мая – РИА Новости. Свыше 130 километров дорог отремонтируют на Ямале в 2026 году за летний дорожный сезон и установят 14 новых камер, фиксирующих нарушения дорожных правил, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Открываем новый сезон дорожных работ. За лето обновим 135 километров муниципальных и региональных трасс… Когда дороги становятся лучше, водители чаще превышают скорость. Установим еще 14 камер фиксации нарушений, на Ямале их станет больше 180", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".

По словам главы Ямала, в 2026 году одними из главных работ станут асфальтирование оставшегося с прошлого года участка на дороге Надым-Салехард, а также обновление проблемных участков дорог между Коротчаево и Новым Уренгоем, железнодорожной станцией Ныда и Пангодами.

Артюхов также подчеркнул, что сегодня дороги Ямала на 72% находятся в нормативном состоянии, и этот показатель улучшается с каждым годом.