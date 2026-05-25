Муфтий рассказал, какая награда ждет мусульман за праведный хадж

Хадж — это паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни.

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Попадание в рай — награда для правоверного мусульманина за благочестиво проведённый без грехов хадж, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

Хадж в 2026 году пройдёт 25 и 26 мая.

"Принятый хадж, как известно, не имеет иной награды, кроме Рая. И это обязывает человека соответствовать этому высокому духовному дару", – сказал муфтий.