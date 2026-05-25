В Мексике согласились принять сборную Ирана на время чемпионата мира-2026

МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Власти Мексики согласились принять у себя сборную Ирана на время чемпионата мира по футболу 2026 года, поскольку США не разрешают команде проживать на своей территории, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
Шейнбаум отметила, что рассматривается вариант размещения команды в Тихуане, откуда футболисты смогут вылетать на матчи в США.
"Мы не видим причин отказывать им в возможности оставаться в Мексике", - подчеркнула президент.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 3 июля.