В Мексике согласились принять сборную Ирана на время чемпионата мира-2026

МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Власти Мексики согласились принять у себя сборную Ирана на время чемпионата мира по футболу 2026 года, поскольку США не разрешают команде проживать на своей территории, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.