В Мексике согласились принять сборную Ирана на время чемпионата мира-2026 - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
19:29 25.05.2026
В Мексике согласились принять сборную Ирана на время чемпионата мира-2026

Президент Мексики согласилась принять сборную Ирана на время ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Иран
  • Власти Мексики согласились принять у себя сборную Ирана на время чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Сборная Ирана проведет три матча группового этапа чемпионата мира в США, но американская сторона не хочет, чтобы иранская команда оставалась на ночь на территории Соединенных Штатов.
  • Рассматривается вариант размещения иранской сборной в Тихуане, откуда футболисты смогут вылетать на матчи в США.
МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Власти Мексики согласились принять у себя сборную Ирана на время чемпионата мира по футболу 2026 года, поскольку США не разрешают команде проживать на своей территории, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
"Нас спросили, согласны ли мы, чтобы они ночевали в Мексике, и мы ответили: да, без проблем, у нас нет никаких возражений", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции, комментируя консультации с FIFA.
По ее словам, представители FIFA сообщили мексиканским властям, что сборная Ирана проведет три матча группового этапа чемпионата мира в США, однако американская сторона не хочет, чтобы иранская команда оставалась на ночь на территории Соединенных Штатов.
Шейнбаум отметила, что рассматривается вариант размещения команды в Тихуане, откуда футболисты смогут вылетать на матчи в США.
"Мы не видим причин отказывать им в возможности оставаться в Мексике", - подчеркнула президент.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 3 июля.
Сборная Ирана пока не получила визы для поездки на ЧМ, сообщил чиновник
ФутболЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)Клаудия ШейнбаумМексикаСШАИран
 
