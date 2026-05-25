Иран готов передать высокообогащенный уран Китаю, сообщили СМИ

КАИР, 25 мая — РИА Новости. Тегеран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории, передает Al Arabiya.
"Иран требует передать его Китаю", — утверждает телеканал со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.
По их сведениям, прежде чем заключить соглашение с Соединенными Штатами, власти добиваются гарантий от Китая.
Свою готовность сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана не раз выражала и Москва. Однако, как отмечали в Кремле, предложение России о его вывозе не было востребовано с американской стороны.
Ранее в понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ ИРИ от запасов высокообогащенного урана. Вместе с тем источник издания подчеркивал, что речь идет лишь о временной договоренности перенести обсуждение этого вопроса на более поздний срок.
Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Тегерану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.