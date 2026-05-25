Иран готов передать высокообогащенный уран Китаю, сообщили СМИ

© AP Photo / Vahid Salemi Завод по переработке урана недалеко от иранского города Исфахан

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории, узнал Al Arabiya.

Как утверждается, его планируют передать Китаю.

СМИ сообщали, что стороны близки к соглашению по этому вопросу.

КАИР, 25 мая — РИА Новости. Тегеран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории, передает Al Arabiya.

"Иран требует передать его Китаю", — утверждает телеканал со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.

По их сведениям, прежде чем заключить соглашение с Соединенными Штатами, власти добиваются гарантий от Китая.

Свою готовность сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана не раз выражала и Москва. Однако, как отмечали в Кремле, предложение России о его вывозе не было востребовано с американской стороны.

Ранее в понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ ИРИ от запасов высокообогащенного урана. Вместе с тем источник издания подчеркивал, что речь идет лишь о временной договоренности перенести обсуждение этого вопроса на более поздний срок.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.