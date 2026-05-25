В Турции заявили о возможности политического компромисса между Ираном и США

- В турецком правительстве сообщили, что возможность достижения политического компромисса между Ираном и США сохраняется, несмотря на высокий уровень напряженности в регионе.
АНКАРА, 25 мая — РИА Новости. Возможность достижения политического компромисса между Ираном и США сохраняется, несмотря на высокий уровень напряженности в регионе, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что у США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. Ранее газета Washington Post сообщала, что рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом иранский чиновник в комментарии газете уточнил, что речь идет не о финальном соглашении по ядерной тематике, а о временной договоренности перенести обсуждение этого вопроса на более поздний срок.
"Окно для политического компромисса между Ираном и США сохраняется. Несмотря на напряженность и взаимные обвинения, контакты полностью не прекращены, а посреднические усилия ряда стран продолжаются", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в Анкаре считают, что стороны по-прежнему заинтересованы в том, чтобы избежать прямого военного столкновения и связанных с ним тяжелых последствий для региона и мировой экономики.
"Турция внимательно следит за процессом и поддерживает любые дипломатические инициативы, способные привести к снижению напряженности и возобновлению переговоров", — добавил источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.