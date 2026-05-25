Посредники продолжают работу над соглашением США и Ирана, сообщил источник
12:09 25.05.2026
Посредники продолжают работу над соглашением США и Ирана, сообщил источник

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посредники продолжают работу над параметрами потенциального соглашения между США и Ираном, несмотря на напряженность вокруг переговорного процесса, сообщил источник.
АНКАРА, 25 мая — РИА Новости. Посредники продолжают работу над параметрами потенциального соглашения между США и Ираном, несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг переговорного процесса, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что у США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. Ранее газета Washington Post сообщала, что рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом иранский чиновник в комментарии газете уточнил, что речь идет не о финальном соглашении по ядерной тематике, а о временной договоренности перенести обсуждение этого вопроса на более поздний срок.
"Посреднические контакты продолжаются. В настоящее время обсуждаются возможные параметры потенциального соглашения между США и Ираном, включая вопросы гарантий, этапности договоренностей и механизмов контроля", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, Турция поддерживает дипломатические усилия и считает важным сохранение каналов диалога между сторонами.
"Анкара исходит из того, что дипломатическое решение остается единственным устойчивым вариантом урегулирования, способным предотвратить новую эскалацию в регионе", — добавил источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
В миреСШАИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаМарко Рубио
 
 
