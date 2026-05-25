МИД Ирана рассказал о контактах с Россией по поводу переговоров с США

ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Иран находится в постоянном контакте с Россией по поводу переговорного процесса Тегерана и Вашингтона, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы находимся на постоянной связи с Россией и Китаем по поводу переговоров. Вчера прошла важная встреча замглавы МИД Ирана по политическим вопросам (Маджида - ред.) Тахт-Раванчи с послами России и Китая в Тегеране, стороны рассмотрели последние события дипломатического процесса между Ираном и США", - сказал он в ходе брифинга.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.