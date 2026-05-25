В МИД Ирана ответили на вопрос о новом раунде переговоров с США

ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Иран проведет новый раунд переговоров с США, как только поймет, что обмен мнениями должен проходить очно, сейчас такой необходимости нет, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Как только мы придем к такому выводу, посчитав необходимым очный обмен мнениями, сейчас обмен посланиями осуществляется при посредничестве Пакистана, нет ощущения в необходимости в проведении такой встречи", - сказал Багаи, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности проведения второго раунда переговоров с США.
Первый раунд прошел в Исламабаде в апреле и завершился без выработки договоренности об урегулировании военного конфликта между США и Ираном.
