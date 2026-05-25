Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана ответили на вопрос о новом раунде переговоров с США - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 25.05.2026
В МИД Ирана ответили на вопрос о новом раунде переговоров с США

Иран пока не видит необходимости в новом раунде переговоров с США

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран проведет новый раунд переговоров с США, когда посчитает необходимым очный обмен мнениями.
  • Первый раунд прошел в Исламабаде в апреле и не привел к выработке договоренности об урегулировании военного конфликта между США и Ираном.
ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Иран проведет новый раунд переговоров с США, как только поймет, что обмен мнениями должен проходить очно, сейчас такой необходимости нет, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Как только мы придем к такому выводу, посчитав необходимым очный обмен мнениями, сейчас обмен посланиями осуществляется при посредничестве Пакистана, нет ощущения в необходимости в проведении такой встречи", - сказал Багаи, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности проведения второго раунда переговоров с США.
Первый раунд прошел в Исламабаде в апреле и завершился без выработки договоренности об урегулировании военного конфликта между США и Ираном.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
ISNA: Иран не давал обещаний по ядерному вопросу
Вчера, 10:34
 
В миреИранСШАПакистанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала