ISNA: Иран не давал обещаний по ядерному вопросу

ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Тегеран не давал каких-либо обязательств по ядерному вопросу в рамках возможной предварительной договоренности с США, это станет отдельным предметом переговоров, сообщило агентство ISNA со ссылкой высокопоставленного иранского дипломата.
Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщала, что рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает
"Никаких обязательств в черновом варианте предварительной договоренности с США, связанных с ядерной тематикой и высокообогащенным ураном, противоположной стороне не давалось", - приводит агентство ISNA слова неназванного иранского дипломата.
По его словам, в случае договоренности с США ядерная тематика будет предметом 60-дневных переговоров, в обмен на это США должны будут отменить санкции и разблокировать активы, а американские силы покинуть прилегающие к Ирану районы.