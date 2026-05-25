Рейтинг@Mail.ru
ISNA: Иран не давал обещаний по ядерному вопросу - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 25.05.2026
ISNA: Иран не давал обещаний по ядерному вопросу

ISNA: Иран не давал обещаний по атому, это предмет отдельных переговоров с США

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не давал каких-либо обязательств по ядерному вопросу в рамках возможной предварительной договоренности с США.
  • Ядерная тематика станет отдельным предметом 60-дневных переговоров.
  • В обмен на договоренности США должны будут отменить санкции, разблокировать активы и вывести свои силы из прилегающих к Ирану районов.
ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Тегеран не давал каких-либо обязательств по ядерному вопросу в рамках возможной предварительной договоренности с США, это станет отдельным предметом переговоров, сообщило агентство ISNA со ссылкой высокопоставленного иранского дипломата.
Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщала, что рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает
"Никаких обязательств в черновом варианте предварительной договоренности с США, связанных с ядерной тематикой и высокообогащенным ураном, противоположной стороне не давалось", - приводит агентство ISNA слова неназванного иранского дипломата.
По его словам, в случае договоренности с США ядерная тематика будет предметом 60-дневных переговоров, в обмен на это США должны будут отменить санкции и разблокировать активы, а американские силы покинуть прилегающие к Ирану районы.
Суда проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Иран и США не включили в меморандум вопросы управления Ормузом
Вчера, 10:25
 
В миреСШАТегеран (город)ИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала