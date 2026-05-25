ISNA: Иран не давал обещаний по ядерному вопросу

"Никаких обязательств в черновом варианте предварительной договоренности с США, связанных с ядерной тематикой и высокообогащенным ураном, противоположной стороне не давалось", - приводит агентство ISNA слова неназванного иранского дипломата.

По его словам, в случае договоренности с США ядерная тематика будет предметом 60-дневных переговоров, в обмен на это США должны будут отменить санкции и разблокировать активы, а американские силы покинуть прилегающие к Ирану районы.