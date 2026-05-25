В МИД Ирана прокомментировали ситуацию с подписанием договоренности с США

ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Иран пока не может сказать, что близок к подписанию договоренности с США, но по значительной части тем есть решения, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"То, что по значительной части вопросов мы достигли результата - это верно, однако это не значит, что кто-либо может утверждать о том, что подписание договоренности близко", - сказал он в ходе брифинга.