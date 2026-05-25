10:29 25.05.2026 (обновлено: 10:35 25.05.2026)
В МИД Ирана прокомментировали ситуацию с подписанием договоренности с США

Багаи: Иран пока не может сказать, что близок к подписанию соглашения с США

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран пока не может сказать, что близок к подписанию договоренности с США.
  • В прорабатываемом с США меморандуме есть пункт об остановке боевых действий "на всех фронтах", в том числе в Ливане.
ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Иран пока не может сказать, что близок к подписанию договоренности с США, но по значительной части тем есть решения, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"То, что по значительной части вопросов мы достигли результата - это верно, однако это не значит, что кто-либо может утверждать о том, что подписание договоренности близко", - сказал он в ходе брифинга.
Багаи также подчеркнул, что в прорабатываемом с США меморандуме есть пункт об остановке боевых действий "на всех фронтах", в том числе в Ливане. Дипломат подтвердил прежнюю позицию, что Тегеран в настоящий момент не обсуждает с Вашингтоном вопросы ядерной программы Ирана.
Официальный представитель МИД Ирана отметил, что иранская сторона в настоящий момент не планирует направлять делегацию в Пакистан, планов принять новую пакистанскую делегацию также нет.
