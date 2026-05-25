Иран и США не включили в меморандум вопросы управления Ормузом

ТЕГЕРАН, 24 мая - РИА Новости. Вопросы управления Ормузским проливом не включены в меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, их будут решать прибрежные страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Что касается Ормузского пролива в меморандуме, мы не обсуждаем детали соглашения. Вопрос о том, как будет управляться пролив, решается прибрежными странами", - сказал Багаи в ходе брифинга.