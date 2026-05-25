10:25 25.05.2026 (обновлено: 10:34 25.05.2026)
Иран и США не включили в меморандум вопросы управления Ормузом

Суда проходят через Ормузский пролив. Архивное фото
  • Вопросы управления Ормузским проливом не включены в меморандум о взаимопонимании между Ираном и США.
  • По заявлению официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, вопрос управления Ормузским проливом будет решаться прибрежными странами.
ТЕГЕРАН, 24 мая - РИА Новости. Вопросы управления Ормузским проливом не включены в меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, их будут решать прибрежные страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Что касается Ормузского пролива в меморандуме, мы не обсуждаем детали соглашения. Вопрос о том, как будет управляться пролив, решается прибрежными странами", - сказал Багаи в ходе брифинга.
