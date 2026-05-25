Доработка меморандума с Ираном может занять несколько дней, пишут СМИ

04:13 25.05.2026
CNN: доработка меморандума с Ираном может занять несколько дней

© AP Photo / ISNA/Alireza Masoumi
Тегеран. Архивное фото
  • Доработка меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может занять несколько дней.
  • По данным CNN, продолжаются споры по поводу формулировок меморандума, что требует длительного согласования в Иране.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Доработка меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может занять еще несколько дней, утверждает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Финализация меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может занять еще несколько дней", - передает телеканал.
По данным CNN, США полагают, что Тегеран согласился на основные пункты сделки, но продолжаются споры по поводу формулировок, что требует длительного согласования в Иране.
