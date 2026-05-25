Доработка меморандума с Ираном может занять несколько дней, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Доработка меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может занять еще несколько дней, утверждает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По данным CNN, США полагают, что Тегеран согласился на основные пункты сделки, но продолжаются споры по поводу формулировок, что требует длительного согласования в Иране.