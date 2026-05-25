США и Иран договорились продлить прекращение огня на 60 дней, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и Иран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней для согласования финального варианта урегулирования, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.
"США и Иран выработали рамочный меморандум о взаимопонимании, который продлевает прекращение огня на 60 дней", - пишет издание.