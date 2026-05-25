США и Иран договорились открыть Ормузский пролив, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и Иран в рамках предварительной сделки договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней, утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата.
"После подписания меморандума о взаимопонимании Иран немедленно возобновит работу Ормузского пролива и примет меры по обеспечению возвращения трафика к довоенным условиям в течение 30 дней", - пишет издание.