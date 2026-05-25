Рамочное соглашение США с Ираном готово на 95 процентов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%, несмотря на продолжающиеся споры по формулировкам, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
- Иран в принципе согласился на рамочное соглашение.
- Американские чиновники подтвердили наличие соглашения по ядерному запасу и Ормузскому проливу, но стороны продолжают переговоры о формулировках.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Рамочное соглашение США с Ираном "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, а окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
Неназванные американские чиновники подтвердили телеканалу, что Иран "в принципе согласился на рамочное соглашение".
"Мы уже на 95% готовы", - заверили они.
По их словам, уже "есть соглашение по ядерному запасу и Ормузскому проливу".
"Но мы ведем переговоры о формулировках", - заявили чиновники телеканалу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.