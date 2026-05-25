Турция выступает за возобновление переговоров США и Ирана, сообщил источник

АНКАРА, 25 мая - РИА Новости. Турция совместно с Катаром и Пакистаном поддерживают возобновление переговоров между Ираном и США на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Турция исходит из того, что продолжение переговоров отвечает интересам не только региона, но и мировой экономики, особенно с учетом рисков для энергетических поставок и судоходства", - добавил источник.