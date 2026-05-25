Турция выступает за возобновление переговоров США и Ирана, сообщил источник - РИА Новости, 25.05.2026
01:03 25.05.2026
Турция выступает за возобновление переговоров США и Ирана, сообщил источник

  • Турция совместно с Катаром и Пакистаном поддерживает возобновление переговоров между Ираном и США на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.
  • Турция активно вовлечена в посреднические усилия между Ираном и США, поддерживая контакты с Тегераном, Вашингтоном и рядом региональных игроков.
  • Анкара выступает за дипломатическое урегулирование и предотвращение дальнейшей эскалации вокруг иранской ядерной программы, считая сохранение каналов диалога критически важным.
АНКАРА, 25 мая - РИА Новости. Турция совместно с Катаром и Пакистаном поддерживают возобновление переговоров между Ираном и США на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники также утверждал, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.
"Турция активно вовлечена в посреднические усилия между Ираном и США. Анкара поддерживает контакты как с Тегераном и Вашингтоном, так и с рядом региональных игроков, включая Катар и Пакистан, чтобы содействовать возобновлению переговорного процесса", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, турецкая сторона считает сохранение каналов диалога критически важным на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и угроз для региональной безопасности. Источник отметил, что Анкара выступает за дипломатическое урегулирование и предотвращение дальнейшей эскалации вокруг иранской ядерной программы.
"Турция исходит из того, что продолжение переговоров отвечает интересам не только региона, но и мировой экономики, особенно с учетом рисков для энергетических поставок и судоходства", - добавил источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
