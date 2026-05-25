Хоценко рассказал Путину о назначениях по программе "Продвижение героев"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о первых региональных назначениях по кадровой программе "Продвижение героев" для поддержки участников СВО.
"И буквально на той неделе мы назначили и главного врача, и заместителя главного врача - ребят-медиков, которые были на СВО, вернулись, и сегодня возглавили госпиталь для ветеранов войн", - добавил глава региона.
Губернатор отметил, что в регионе постоянно совершенствуются существующие меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Сегодня их в регионе действует более 40, отметил Хоценко.