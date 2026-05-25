15:29 25.05.2026
Хоценко рассказал Путину о назначениях по программе "Продвижение героев"

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
  • Хоценко рассказал Путину о первых региональных назначениях по программе "Продвижение героев".
  • Два участника СВО избрались депутатами городского совета Омска, а также назначены главный врач и заместитель главного врача госпиталя для ветеранов войн.
  • Омский губернатор отметил, что в регионе постоянно совершенствуются существующие меры поддержки для участников СВО и их семей.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о первых региональных назначениях по кадровой программе "Продвижение героев" для поддержки участников СВО.
Глава государства в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
«
"Как и во всех регионах, у нас стартовала программа кадровая, региональная "Продвижение героев" - это аналог федерального "Времени героев". Есть уже первые назначения, и два депутата городского совета города Омска у нас избрались, стали депутатами", - рассказал Хоценко Путину.
"И буквально на той неделе мы назначили и главного врача, и заместителя главного врача - ребят-медиков, которые были на СВО, вернулись, и сегодня возглавили госпиталь для ветеранов войн", - добавил глава региона.
Губернатор отметил, что в регионе постоянно совершенствуются существующие меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Сегодня их в регионе действует более 40, отметил Хоценко.
