Хоценко рассказал Путину о назначениях по программе "Продвижение героев"

Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи

Два участника СВО избрались депутатами городского совета Омска, а также назначены главный врач и заместитель главного врача госпиталя для ветеранов войн.

Омский губернатор отметил, что в регионе постоянно совершенствуются существующие меры поддержки для участников СВО и их семей.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о первых региональных назначениях по кадровой программе "Продвижение героев" для поддержки участников СВО.

« "Как и во всех регионах, у нас стартовала программа кадровая, региональная "Продвижение героев" - это аналог федерального "Времени героев". Есть уже первые назначения, и два депутата городского совета города Омска у нас избрались, стали депутатами", - рассказал Хоценко Путину

"И буквально на той неделе мы назначили и главного врача, и заместителя главного врача - ребят-медиков, которые были на СВО, вернулись, и сегодня возглавили госпиталь для ветеранов войн", - добавил глава региона.