Известные артисты будут продавать мороженое в День защиты детей в Москве

12:11 25.05.2026
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Известные артисты будут продавать мороженое в Международный день защиты детей в ГУМе в Москве, всего для гостей подготовили около 40 тысяч порций мороженого, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМа.
"Первого июня, в Международный день защиты детей, любое мороженое будет стоить 100 рублей. А продавать его по традиции будут музыканты, актеры, телеведущие и спортсмены – так что можно будет не только взять стаканчик любимого вкуса, но и встретить знакомые лица", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что 1 июня в ГУМе пройдет День мороженого - любимый летний праздник, который давно стал городской традицией. Все началось в 2013 году, когда ГУМ отмечал свое 120-летие, а теперь это еще и большая благотворительная акция. В этом году все средства от продажи мороженого отправят в фонд "Галчонок", который помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы.
"ГУМовское мороженое – уже такой же символ Главного Универсального Магазина, как и знаменитый фонтан. За ним специально приезжают и москвичи, и гости столицы: за тем самым пломбиром, крем-брюле, фисташковым, дынным, клубничным, черничным или эскимо в хрустящей фольге. Для праздника подготовили около 40 тысяч порций – хватит всем", - подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что история легендарного мороженого началась еще в 1954 году – тогда после реконструкции ГУМа его официально начали продавать в магазине. Рецептура с тех пор почти не изменилась: натуральные ингредиенты, никаких консервантов и красителей, а многие процессы до сих пор делают вручную. Производство небольшое и работает эксклюзивно для ГУМа, поэтому попробовать это мороженое можно только здесь.
"Приходите полакомиться знаменитым ГУМовским десертом - встречаемся в 12.00 в центре ГУМа, у фонтана", - добавили в пресс-службе.
 
