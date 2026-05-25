Депутат Госдумы назвал угрозы Каи Каллас в адрес России воплями

- Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал угрозы главы евродипломатии Каи Каллас в адрес России "истерическими воплями".
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости назвал истерическими воплями угрозы главы евродипломатии Каи Каллас в адрес России из-за удара возмездия по военным целям на Украине.
"У ЕС нет рычагов давления для изменения российского военно-политического курса. Россия будет наносить удары возмездия столько, сколько потребуется, невзирая на истерические вопли мадам Каллас", - сказал Белик.
По его словам, "прозаседавшимся европолитикам" пора оглянуться вокруг и познакомиться с реальностью.
"Пока Каллас со своим политическим сборищем старается абстрагироваться от реального мира, ждать какого-либо здравомыслия от Брюсселя вряд ли стоит. К сожалению, сейчас политика Евросоюза построена на русофобии", - сказал депутат.
Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию педагогического колледжа в Старобельске — филиала ЛГПУ. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.