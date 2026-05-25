13:55 25.05.2026 (обновлено: 14:42 25.05.2026)
Депутат Госдумы назвал угрозы Каи Каллас в адрес России воплями

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости назвал истерическими воплями угрозы главы евродипломатии Каи Каллас в адрес России из-за удара возмездия по военным целям на Украине.
Ранее Каллас заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию после удара возмездия.
"У ЕС нет рычагов давления для изменения российского военно-политического курса. Россия будет наносить удары возмездия столько, сколько потребуется, невзирая на истерические вопли мадам Каллас", - сказал Белик.
По его словам, "прозаседавшимся европолитикам" пора оглянуться вокруг и познакомиться с реальностью.
"Пока Каллас со своим политическим сборищем старается абстрагироваться от реального мира, ждать какого-либо здравомыслия от Брюсселя вряд ли стоит. К сожалению, сейчас политика Евросоюза построена на русофобии", - сказал депутат.
Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию педагогического колледжа в Старобельске — филиала ЛГПУ. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.
