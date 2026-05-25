Депутат Госдумы назвал угрозы Каи Каллас в адрес России воплями

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости назвал истерическими воплями угрозы главы евродипломатии Каи Каллас в адрес России из-за удара возмездия по военным целям на Украине.