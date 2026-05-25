Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Горловку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при украинской атаке на Горловку в ДНР.
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в результате атаки украинских военных в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибли 4 мирных жителя, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18