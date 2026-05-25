Глава МИД Эстонии выступил против посредничества ЕС в украинском конфликте
16:25 25.05.2026
Глава МИД Эстонии выступил против посредничества ЕС в украинском конфликте

Флаги Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против посредничества Европы в украинском конфликте.
  • Цахкна заявил, что европейцы не собираются сохранять необходимую для роли посредника нейтральность.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против посредничества Европы в украинском конфликте, признав, что европейцы не собираются сохранять необходимую для этой роли нейтральность.
"Роль посредника означает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью. Наша цель - сформулировать и однажды... отстаивать то, как будет выглядеть европейская архитектура безопасности", - заявил Цахкна.
Он утверждает, что в этой структуре у Украины будет большая роль.
"Однако это нельзя делать с позиции посредника, который должен быть нейтральным", - подчеркнул министр.
По мнению Цахкны, в Европе, вероятно, не смогут найти такого представителя на переговорах, который бы всех устраивал и мог бы говорить за всех.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
