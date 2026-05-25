Глава МИД Эстонии выступил против посредничества ЕС в украинском конфликте

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против посредничества Европы в украинском конфликте, признав, что европейцы не собираются сохранять необходимую для этой роли нейтральность.

"Роль посредника означает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной Россией . Это абсолютно не является нашей целью. Наша цель - сформулировать и однажды... отстаивать то, как будет выглядеть европейская архитектура безопасности", - заявил Цахкна.

Он утверждает, что в этой структуре у Украины будет большая роль.

"Однако это нельзя делать с позиции посредника, который должен быть нейтральным", - подчеркнул министр.

По мнению Цахкны, в Европе , вероятно, не смогут найти такого представителя на переговорах, который бы всех устраивал и мог бы говорить за всех.