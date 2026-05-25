Глава Минстроя отметил работу Кировской области в сфере строительства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил работу Кировской области в сфере строительства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Кировской области Александр Соколов и глава Минстроя РФ в ходе рабочей встречи рассмотрели важные для развития региона инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Файзуллин отметил Кировскую область как один из регионов-лидеров по комплексному развитию территорий. В Кировской области реализуется 55 договоров КРТ с потенциалом строительства 3,5 миллиона квадратных метров жилья", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Кировской области, самый перспективный и самый большой проект - строительство набережной в Кирове и благоустройство оврагов на площади более 83 гектаров.

"Обсудили проект строительства дублера улицы Ленина - шестиполосного проспекта Липатникова протяженностью почти 5 километров в южной части Кирова под крупнейшее в области возведение жилых кварталов на площади почти 200 гектаров. Это 1,7 миллиона квадратных метров жилья с детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными объектами и общественными пространствами. Дорога свяжет новый жилой комплекс с другими районами города. Министр оценил проект, сказал, что поддержит наше обращение в Дом.РФ", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

Также Файзуллин высоко оценил работу госэкспертизы Кировской области - ведомству направлена благодарность "за достижение высоких показателей в работе и значительный вклад в развитие строительной отрасли страны".

"У нас госэкспертиза работает на самом современном уровне, сократились сроки рассмотрения проектно-сметной документации на 36%, а значит, и сроки инвестиционно-строительного цикла", - заявил Соколов.