Рейтинг@Mail.ru
Глава Минстроя отметил работу Кировской области в сфере строительства - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:03 25.05.2026
Глава Минстроя отметил работу Кировской области в сфере строительства

Файзуллин отметил работу Кировской области в сфере строительства

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил работу Кировской области в сфере строительства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области Александр Соколов и глава Минстроя РФ в ходе рабочей встречи рассмотрели важные для развития региона инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Реконструкция парка у Дворца творчества – Мемориала стартовала в Кирове - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Реконструкция парка у Дворца творчества – Мемориала стартовала в Кирове
19 мая, 17:40
"Файзуллин отметил Кировскую область как один из регионов-лидеров по комплексному развитию территорий. В Кировской области реализуется 55 договоров КРТ с потенциалом строительства 3,5 миллиона квадратных метров жилья", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Кировской области, самый перспективный и самый большой проект - строительство набережной в Кирове и благоустройство оврагов на площади более 83 гектаров.
"Обсудили проект строительства дублера улицы Ленина - шестиполосного проспекта Липатникова протяженностью почти 5 километров в южной части Кирова под крупнейшее в области возведение жилых кварталов на площади почти 200 гектаров. Это 1,7 миллиона квадратных метров жилья с детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными объектами и общественными пространствами. Дорога свяжет новый жилой комплекс с другими районами города. Министр оценил проект, сказал, что поддержит наше обращение в Дом.РФ", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Также Файзуллин высоко оценил работу госэкспертизы Кировской области - ведомству направлена благодарность "за достижение высоких показателей в работе и значительный вклад в развитие строительной отрасли страны".
"У нас госэкспертиза работает на самом современном уровне, сократились сроки рассмотрения проектно-сметной документации на 36%, а значит, и сроки инвестиционно-строительного цикла", - заявил Соколов.
Планируется, что госэкспертиза начнет использовать цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта, что еще значительно ускорит прохождение процедур.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Кировский губернатор подвел итоги 4 лет работы на посту главы региона
10 мая, 15:59
 
Кировская областьКировская областьРоссияКировИрек ФайзуллинАлександр СоколовМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала