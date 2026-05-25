07:43 25.05.2026 (обновлено: 07:45 25.05.2026)
"Чрезвычайно удивительно". На Западе заявили о переменах из-за России

JW: в ЕС надеются, что лидеров-русофобов сменят силы, более лояльные России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Многие в Европе рассчитывают, что нынешних русофобски настроенных лидеров ЕС сменят силы, далекие от идеи нанести России стратегическое поражение, пишет Junge Welt.
"Германия снова считает Россию главной угрозой <…> и открыто заявляет о возможности войны с Россией, <…> что исторически чрезвычайно удивительно. <…> И при этом Берлин снова рассматривает Украину как геополитический форпост против России. <…> Нынешние правительства ФРГ, Франции и Великобритании необычно непопулярны. <…> Настоящая надежда заключается в том, что их в конечном итоге заменят новые силы, которые отойдут от идеи стратегической победы над Россией", — говорится в публикации.
Вместе с тем авторы отмечают, что разрушенные отношения с Москвой будет оказывать влияние на Европу еще очень долгое время.
"Даже если прямой войны между Россией и НАТО не случится, эти отношения, скорее всего, останутся испорченными на десятилетия", — резюмирует издание.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин готов к переговорам со всеми, включая представителей ЕС. По его словам, российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.
В миреРоссияЕвропаБерлин (город)Дмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
