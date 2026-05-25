Предложение Мерца по Украине встретит сопротивление в ЕС, заявил Фицо

- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Украине особого статуса в ЕС столкнется с большим сопротивлением.
- Он считает, что сначала нужно предоставить перспективу членства в ЕС тем странам, которые к этому готовы, таким как Черногория, Албания и Сербия.
БРАТИСЛАВА, 25 мая - РИА Новости. Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус столкнется с большим сопротивлением, Киев не может опередить страны, которые в отличие от него уже готовы к членству в Европейском союзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Предложение, которое поступило со стороны господина канцлера Мерца о некоем немедленном ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе, обязательно столкнется с довольно большим сопротивлением. Что касается меня, то повторяю, что сначала мы должны предоставить перспективу (членства в ЕС - ред.) прежде всего тем, кто к этому готов, а уже потом мы можем говорить о Украине", - сказал Фицо в ходе заявления для прессы по итогам встречи с президентом Словакии и председателем словацкого парламента, которое транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
Словацкий премьер заявил, что является сторонником расширения Европейского союза, но Украина не может опередить в этом процессе такие страны, как Черногория, Албания и прежде всего Сербия, которое провели уже необходимые реформы. По его мнению, рассуждать о каком-либо особом статусе Украины можно только после принятия в Европейский союз этих трех стран, которые хорошо подготовлены.
"Необходимо (в таком случае - ред.) ожидать и от Украины каких-нибудь уступок ради мира. Давайте свяжем это с миром: хорошо, когда будет мир, тогда давайте говорить о том, что Украина станет ассоциированным членом", - заключил Фицо.