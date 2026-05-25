Предложение Мерца по Украине встретит сопротивление в ЕС, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 25 мая - РИА Новости. Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус столкнется с большим сопротивлением, Киев не может опередить страны, которые в отличие от него уже готовы к членству в Европейском союзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Необходимо (в таком случае - ред.) ожидать и от Украины каких-нибудь уступок ради мира. Давайте свяжем это с миром: хорошо, когда будет мир, тогда давайте говорить о том, что Украина станет ассоциированным членом", - заключил Фицо.