Рейтинг@Mail.ru
Предложение Мерца по Украине встретит сопротивление в ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 25.05.2026 (обновлено: 17:11 25.05.2026)
Предложение Мерца по Украине встретит сопротивление в ЕС, заявил Фицо

Фицо: предложение об особом статусе Украины в ЕС столкнется с сопротивлением

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Украине особого статуса в ЕС столкнется с большим сопротивлением.
  • Он считает, что сначала нужно предоставить перспективу членства в ЕС тем странам, которые к этому готовы, таким как Черногория, Албания и Сербия.
БРАТИСЛАВА, 25 мая - РИА Новости. Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус столкнется с большим сопротивлением, Киев не может опередить страны, которые в отличие от него уже готовы к членству в Европейском союзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Кандидат в президенты Франции заявил, что ЕС разорится из-за Украины
21 мая, 21:36
"Предложение, которое поступило со стороны господина канцлера Мерца о некоем немедленном ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе, обязательно столкнется с довольно большим сопротивлением. Что касается меня, то повторяю, что сначала мы должны предоставить перспективу (членства в ЕС - ред.) прежде всего тем, кто к этому готов, а уже потом мы можем говорить о Украине", - сказал Фицо в ходе заявления для прессы по итогам встречи с президентом Словакии и председателем словацкого парламента, которое транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
Словацкий премьер заявил, что является сторонником расширения Европейского союза, но Украина не может опередить в этом процессе такие страны, как Черногория, Албания и прежде всего Сербия, которое провели уже необходимые реформы. По его мнению, рассуждать о каком-либо особом статусе Украины можно только после принятия в Европейский союз этих трех стран, которые хорошо подготовлены.
"Необходимо (в таком случае - ред.) ожидать и от Украины каких-нибудь уступок ради мира. Давайте свяжем это с миром: хорошо, когда будет мир, тогда давайте говорить о том, что Украина станет ассоциированным членом", - заключил Фицо.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
ЕС обсуждает вступление Украины до урегулирования конфликта, заявили в ЕП
22 мая, 00:39
 
В миреУкраинаСловакияРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала