СМИ узнали, при каких условиях коалиция ЕС приступит к операции в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейская коалиция стран готова приступить к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе при выполнении четырех ключевых условий, сообщила Repubblica
- Первое условие — согласие США на присутствие сил ЕС в морском проходе, второе — согласие Ирана на иностранную миссию у своих берегов, третье — поддержка со стороны ООН, четвертое — одобрение парламентов.
РИМ, 25 мая – РИА Новости. Европейская коалиция стран по разблокировке Ормузского пролива готова приступить к операции по обеспечению безопасности судоходства при выполнении четырех ключевых условий, сообщила в понедельник газета Repubblica.
Отмечается, что миссия может начаться только, когда будет достигнуто устойчивое перемирие между Вашингтоном и Тегераном.
"Четыре условия для выполнения миссии. Европейцы готовы предпринять действия по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Контакты между основными партнерами: Францией, Великобританией, Германией и Италией - активизировались со вчерашнего дня. Тральщики и крейсеры уже направляются в Персидский залив", - говорится в статье.
Вторым условием является согласие на иностранную миссию у своих берегов со стороны Ирана. По информации Repubblica, между европейскими странами и Тегераном уже установлены каналы связи.
Третьей проблемной точкой является политическая поддержка миссии со стороны ООН, а четвертый пункт касается получения необходимых одобрений в парламентах, прежде всего в Италии и Германии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.