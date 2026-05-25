ЕР дала старт предварительному голосованию по отбору кандидатов

Краткий пересказ от РИА ИИ "Единая Россия" дала старт предварительному голосованию по отбору кандидатов от партии на сентябрьские выборы.

Голосование пройдет онлайн с 25 по 31 мая.

В центральном исполкоме партии прошло разделение ключа шифрования блокчейна предварительного голосования для обеспечения тайны голосования и защиты персональных данных.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Партия "Единая Россия" дала старт праймериз по отбору кандидатов от партии на сентябрьские выборы, передает корреспондент РИА Новости.

Предварительное голосование будет проходить онлайн с 25 по 31 мая. По словам члена генсовета партии Сергея Перминова, оно впервые проводится онлайн во всех 89 регионах.

Регистрация участников праймериз началась 11 марта. Всего зарегистрировалось более пяти тысяч человек — по словам заместителя руководителя фракции единороссов в Госдуме Евгения Ревенко, это 12 человек на место.

В центральном исполкоме "Единой России" провели разделение ключа шифрования блокчейна, чтобы обеспечить тайну голосования и защитить персональные данные. После завершения голосования 31 мая ключи соединят и начнется подсчет голосов.

"Партия "Единая Россия" — это партия президента, партия нашего народа. Вместе с народом мы формируем списки для голосования. Люди сами выбирают кандидатов, которых они хотят видеть. При этом все инициативы и предложения людей, они учитываются, и с этими предложениями мы пойдем на выборы", — сказала Болилая журналистам после процедуры.

С 24 мая начал работать федеральный ситуационный центр предварительного голосования. Там в круглосуточном режиме будут собирать данные о праймериз и отслеживать возможные нарушения.