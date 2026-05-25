Более 130 тысяч избирателей зарегистрировались на праймериз ЕР в Удмуртии

УФА, 25 мая - РИА Новости. Более 130 тысяч избирателей в Удмуртии зарегистрировались на предварительном голосовании "Единой России" перед выборами в Госдуму, сообщил глава региона Александр Бречалов.

В его пресс-службе сообщают, что в республике одним из первых свой голос в предварительном голосовании "Единой России" отдал секретарь регионального отделения партии, глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Вы знаете — у партии "Единая Россия" есть механизм предварительного голосования. Жители сами решают — кому доверяют свои интересы, кого партия должна выдвинуть на выборы. Тот, кто не получит предварительную поддержку, участвовать в них не сможет. Всего у нас 24 кандидата. А в участии на голосование зарегистрировались рекордное количество избирателей — более 130 тысяч", - сказал Бречалов.

Он отметил, что ранее такого большого числа участников на праймериз в Удмуртии не было.

Бречалов добавил, что голосование началось 25 мая и продлится до 31 мая. "Присоединяйтесь. Выбор за вами", — сказал руководитель республики.

В его пресс-службе рассказали, что пять лет назад в предварительном голосовании участвовали 89 тысяч жителей Удмуртии, в этом году удалось охватить больше избирателей.