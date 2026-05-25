Открывший вирус Эбола ученый призвал прекратить панику из-за новой вспышки

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Конголезский вирусолог Жан-Жак Муйембе-Танфун, открывший лихорадку Эбола как новое заболевание, раскритиковал "глобальную панику", которая возникла в связи с очередной эпидемиологической вспышкой.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола в ходе ее 17-й по счету вспышки в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 900.

"У нас никогда не было такой глобальной реакции. Это ненормально", — сказал глава Национального института биомедицинских исследований в столице ДРК Киншасе Муйембе-Танфун швейцарскому телеканалу RTS

По мнению ученого, эта паника иллюстрирует страх, возникший после пандемии COVID-19, хотя механизмы передачи этих заболеваний совершенно различны. Еще больше усложнила ситуацию вспышка хантавируса, объявленная на круизном судне Hondius. Вирусолог призвал к доверию к конголезским властям, которые, как и другие страны региона, обладают опытом в этой области.

"У нас есть опыт. Нынешняя эпидемия будет взята под контроль… Возможно, через два-три месяца она будет полностью локализована", — заявил он телеканалу.