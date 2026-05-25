12:37 25.05.2026
Открывший вирус Эбола ученый призвал прекратить панику из-за новой вспышки

Муйембе-Танфун раскритиковал глобальную панику из-за очередной вспышки Эболы

Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вирусолог Жан-Жак Муйембе-Танфун, открывший лихорадку Эбола, раскритиковал "глобальную панику" из-за новой вспышки заболевания.
  • Вирусолог выразил уверенность в том, что эпидемия будет взята под контроль и может быть полностью локализована через два-три месяца.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Конголезский вирусолог Жан-Жак Муйембе-Танфун, открывший лихорадку Эбола как новое заболевание, раскритиковал "глобальную панику", которая возникла в связи с очередной эпидемиологической вспышкой.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола в ходе ее 17-й по счету вспышки в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 900.
"У нас никогда не было такой глобальной реакции. Это ненормально", — сказал глава Национального института биомедицинских исследований в столице ДРК Киншасе Муйембе-Танфун швейцарскому телеканалу RTS.
По мнению ученого, эта паника иллюстрирует страх, возникший после пандемии COVID-19, хотя механизмы передачи этих заболеваний совершенно различны. Еще больше усложнила ситуацию вспышка хантавируса, объявленная на круизном судне Hondius. Вирусолог призвал к доверию к конголезским властям, которые, как и другие страны региона, обладают опытом в этой области.
"У нас есть опыт. Нынешняя эпидемия будет взята под контроль… Возможно, через два-три месяца она будет полностью локализована", — заявил он телеканалу.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Киншаса (город)ВОЗЗдоровье - ОбществоРаспространение лихорадки Эбола
 
 
