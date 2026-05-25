Врач рассказал, для кого Эбола представляет наибольшую опасность
02:12 25.05.2026
Врач рассказал, для кого Эбола представляет наибольшую опасность

Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола. Архивное фото
  • Угандийский врач Элайджа Кииза рассказал, что лихорадка Эбола представляет особую опасность для здоровья матери и плода.
  • Из-за заболевания Эболой возможны выкидыш и преждевременные роды, так как вызываемые вирусом симптомы могут критически истощить организм беременных.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лихорадка Эбола представляет особую опасность для здоровья матери и плода, рассказал РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных Эболой, вызванной вирусом Бундибугио.
"Высокие показатели летальных исходов фиксируются у беременных", - сообщил Кииза.
Он отметил, что из-за заболевания Эболой возможны выкидыш и преждевременные роды.
Собеседник агентства пояснил, что вызываемые вирусом тошнота, диарея и кровотечение могут критически истощить организм беременных.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
