Врач рассказал, для кого Эбола представляет наибольшую опасность

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лихорадка Эбола представляет особую опасность для здоровья матери и плода, рассказал РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных Эболой, вызванной вирусом Бундибугио.
"Высокие показатели летальных исходов фиксируются у беременных", - сообщил Кииза.
Он отметил, что из-за заболевания Эболой возможны выкидыш и преждевременные роды.
Собеседник агентства пояснил, что вызываемые вирусом тошнота, диарея и кровотечение могут критически истощить организм беременных.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.