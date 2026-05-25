© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола

Врач рассказал, для кого Эбола представляет наибольшую опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ Угандийский врач Элайджа Кииза рассказал, что лихорадка Эбола представляет особую опасность для здоровья матери и плода.

Из-за заболевания Эболой возможны выкидыш и преждевременные роды, так как вызываемые вирусом симптомы могут критически истощить организм беременных.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лихорадка Эбола представляет особую опасность для здоровья матери и плода, рассказал РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных Эболой, вызванной вирусом Бундибугио.

"Высокие показатели летальных исходов фиксируются у беременных", - сообщил Кииза.

Он отметил, что из-за заболевания Эболой возможны выкидыш и преждевременные роды.

Собеседник агентства пояснил, что вызываемые вирусом тошнота, диарея и кровотечение могут критически истощить организм беременных.