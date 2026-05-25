Рейтинг@Mail.ru
Число предполагаемых случаев заражения Эболой превысило 900 - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 25.05.2026 (обновлено: 03:10 25.05.2026)
Число предполагаемых случаев заражения Эболой превысило 900

Гебрейесус: число предполагаемых случаев заражения Эболой превысило 900

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereДезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола
Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
  • Он отметил, что на востоке Демократической Республики Конго усилиям по борьбе со вспышкой Эболы мешают боевые действия.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай", — говорится в его публикации в соцсети Х.
Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Врач рассказала, есть ли риски распространения в России вируса Эбола
Вчера, 06:03
Гендиректор отдельно указал на сложности борьбы с распространением заболевания в Демократической Республике Конго. Он подчеркнул, что разрешению ситуации мешают боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Инфекция передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Стало известно, какое заболевание легко перепутать с Эболой
Вчера, 07:54
 
В миреДемократическая Республика КонгоУгандаТедрос Адханом ГебрейесусВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала