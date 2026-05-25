Число предполагаемых случаев заражения Эболой превысило 900

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
- Он отметил, что на востоке Демократической Республики Конго усилиям по борьбе со вспышкой Эболы мешают боевые действия.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай", — говорится в его публикации в соцсети Х.
Гендиректор отдельно указал на сложности борьбы с распространением заболевания в Демократической Республике Конго. Он подчеркнул, что разрешению ситуации мешают боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Инфекция передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.