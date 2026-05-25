Шесть пострадавших в ДТП в Анталье россиян вернулись в отель

СТАМБУЛ, 25 мая – РИА Новости. Шестеро пострадавших в ДТП в турецкой Анталье российских туристов вернулись в отель, еще одной понадобится операция, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ на курорте.

"С места происшествия россияне были доставлены в ближайшую больницу. Тяжело пострадавших в результате аварии нет. У одной туристки диагностирован перелом носа, ей планируется провести операцию. Остальные возвращены в отель", - сообщили в генконсульстве.