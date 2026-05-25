Шесть пострадавших в ДТП в Анталье россиян вернулись в отель

СТАМБУЛ, 25 мая – РИА Новости. Шестеро пострадавших в ДТП в турецкой Анталье российских туристов вернулись в отель, еще одной понадобится операция, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ на курорте.
Дипломаты уточнили, что в понедельник около 10.00 мск в районе Серик в провинции Анталья произошло ДТП с участием двух микроавтобусов, в одном из которых находилось семеро российских туристов, включая троих детей.
"С места происшествия россияне были доставлены в ближайшую больницу. Тяжело пострадавших в результате аварии нет. У одной туристки диагностирован перелом носа, ей планируется провести операцию. Остальные возвращены в отель", - сообщили в генконсульстве.
Генконсульство России в Анталье находится в контакте с сотрудниками туроператора, страховой компании, другими турецкими службами и держит ситуацию на приоритетном контроле, подчеркнули дипломаты.
В свою очередь в руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов отметил, что все туристы были застрахованы и им оказывается необходимая медицинская помощь. "Туроператоры находятся на связи с принимающими компаниями и отслеживают ситуацию", - сказал он.
Турецкие СМИ ранее сообщили, что в результате ДТП также пострадали шестеро граждан Румынии.