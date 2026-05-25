В ДРК напали на больницу, где лечатся пациенты с Эболой

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группа молодых людей в Демократической Республике Конго напала на больницу, где лечатся пациенты с Эболой, и требуют отдать им тела родственников, сообщает агентство Группа молодых людей в Демократической Республике Конго напала на больницу, где лечатся пациенты с Эболой, и требуют отдать им тела родственников, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главврача медицинского учреждения.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в городе Монгбвалу.

« "Разгневанные молодые люди штурмовали больницу, где лечатся пациенты с Эболой ... Медперсоналу пришлось в спешке эвакуировать пациентов", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщил главврач больницы Ричард Локуду, в ходе нападения на медучреждение прозвучали выстрелы. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в ходе инцидента. По словам Локуду, нападавшие потребовали передать им два тела своих родственников.

В воскресенье министерство коммуникаций и по делам со СМИ ДРК сообщило, что число людей, предположительно, скончавшихся в результате вспышки лихорадки Эбола, превысило 200, в то время как число подтвержденных летальных исходов из-за этого заболевания в стране составляет десять случаев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.