09:17 25.05.2026
В ДРК напали на больницу, где лечатся пациенты с Эболой

Полиция Конго. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Демократической Республике Конго группа молодых людей напала на больницу, где лечатся пациенты с Эболой.
  • Нападавшие требовали передать им тела родственников, в ходе инцидента прозвучали выстрелы.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группа молодых людей в Демократической Республике Конго напала на больницу, где лечатся пациенты с Эболой, и требуют отдать им тела родственников, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главврача медицинского учреждения.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в городе Монгбвалу.
"Разгневанные молодые люди штурмовали больницу, где лечатся пациенты с Эболой ... Медперсоналу пришлось в спешке эвакуировать пациентов", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщил главврач больницы Ричард Локуду, в ходе нападения на медучреждение прозвучали выстрелы. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в ходе инцидента. По словам Локуду, нападавшие потребовали передать им два тела своих родственников.
В воскресенье министерство коммуникаций и по делам со СМИ ДРК сообщило, что число людей, предположительно, скончавшихся в результате вспышки лихорадки Эбола, превысило 200, в то время как число подтвержденных летальных исходов из-за этого заболевания в стране составляет десять случаев.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
