Защита обжалует приговор экс-замглавы столичного метро Дощатову
14:52 25.05.2026
Защита обжалует приговор экс-замглавы столичного метро Дощатову

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкБывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова обжалует приговор.
  • Савеловский суд Москвы приговорил Дощатова к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей.
  • По версии следствия, Дощатов получил взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 за разрешение на строительство из некачественных полушпал.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Защита обжалует приговор бывшему первому замначальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову по делу о взятках, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
"Обжалуем", - сказал собеседник агентства.
Сегодня Савеловский суд Москвы приговорил Дощатова к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовал его на 100 миллионов рублей. Прокурор просил 11 лет.
Признавший вину Дощатов ранее занимал пост первого замначальника метрополитена столицы и главы дирекции инфраструктуры.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.
По данным СК, чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных "Мосинжпроекту".
Также, как заявлял в суде прокурор, Волынский заплатил 689 тысяч рублей за покупки, которые Дощатов сделал в магазине одежды премиальных брендов в Минске.
ПроисшествияМоскваБелоруссияМинскДмитрий ДощатовАлександр ГофштейнМосковский метрополитенСледственный комитет России (СК РФ)МосинжпроектToyota Corolla
 
 
