Защита обжалует приговор экс-замглавы столичного метро Дощатову

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Защита обжалует приговор бывшему первому замначальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову по делу о взятках, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
"Обжалуем", - сказал собеседник агентства.
Признавший вину Дощатов ранее занимал пост первого замначальника метрополитена столицы и главы дирекции инфраструктуры.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.
По данным СК, чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных "Мосинжпроекту".
Также, как заявлял в суде прокурор, Волынский заплатил 689 тысяч рублей за покупки, которые Дощатов сделал в магазине одежды премиальных брендов в Минске.