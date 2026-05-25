Защита обжалует приговор экс-замглавы столичного метро Дощатову

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Защита обжалует приговор бывшему первому замначальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову по делу о взятках, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.

По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.