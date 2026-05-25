Суд приговорил экс-замглавы столичного метро Дощатова к десяти годам - РИА Новости, 25.05.2026
14:25 25.05.2026 (обновлено: 14:31 25.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Савеловский суд Москвы приговорил бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова к десяти годам колонии строгого режима.
  • Дощатова признали виновным в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью четыре миллиона рублей и одежды премиальных брендов.
  • Суд также оштрафовал фигуранта на 100 миллионов рублей.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о взятках в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей и одежды премиальных брендов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить обвиняемому Дощатову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - решил суд.
Кроме того, суд оштрафовал фигуранта на 100 миллионов рублей.
Суд приступил к рассмотрению дела в начале года, Дощатов признал вину. Прокурор в прениях сторон ранее просил приговорить обвиняемого к 11 годам.
Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.
По данным СК, чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных "Мосинжпроекту".
Также, как заявлял в суде прокурор, Волынский заплатил 689 тысяч рублей за покупки, которые Дощатов сделал в магазине одежды премиальных брендов в Минске.
