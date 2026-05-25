Суд приговорил экс-замглавы столичного метро Дощатова к десяти годам

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о взятках в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей и одежды премиальных брендов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Назначить обвиняемому Дощатову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - решил суд.

Кроме того, суд оштрафовал фигуранта на 100 миллионов рублей.

Суд приступил к рассмотрению дела в начале года, Дощатов признал вину. Прокурор в прениях сторон ранее просил приговорить обвиняемого к 11 годам.

Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры.

По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.

По данным СК , чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных " Мосинжпроекту ".