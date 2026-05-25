Более 230 почетных доноров появилось в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Подмосковье проживает почти 28 тысяч почетных доноров, из них 234 стали обладателями этого звания с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Звание "Почетный донор России" могут получить люди, на регулярной основе сдающие кровь и ее компоненты. Для этого необходимо безвозмездно сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.

"Все больше людей стремятся проявить свою активную гражданскую позицию и оказать помощь тем, кто попал в беду. В Подмосковье проживает почти 28 тысяч почетных доноров, из них 234 стали обладателями этого звания с начала года", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Донором может стать любой житель старше 18 лет, не имеющий противопоказаний по здоровью. Сдать кровь можно в учреждениях службы крови или на выездных донорских акциях.