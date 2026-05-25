В Донецке при атаке БПЛА пострадал мужчина

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки ударного БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в Кировском районе в результате атаки ударного БПЛА получил осколочные ранения мужчина 1966 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Он добавил, что от госпитализации пострадавший отказался.
