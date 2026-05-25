Силы ПВО уничтожили 14 вражеских беспилотников в ДНР

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО нейтрализовали и уничтожили 14 вражеских БПЛА на территории ДНР, сообщили в штабе обороны региона.
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал о пяти пострадавших в результате киевской агрессии в воскресенье.
"За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 14 дронов противника", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба обороны.
