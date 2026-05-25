Краткий пересказ от РИА ИИ "Россия сегодня" провела экспертную дискуссию ко Дню Африки, на которой обсуждались изменения в российско-африканских отношениях в условиях глобальной нестабильности.

Моктар Сек, начальник отдела инноваций и технологий Экономической комиссии ООН для Африки, рассказал о развитии российско-африканского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Хасан Ханнендже, директор Международного института стратегических исследований HORN, обозначил необходимость выстраивания системной основы для взаимодействия России и Африки на всех уровнях.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Эксперты обсудили, как рост глобальной нестабильности и стремление африканских государств к многополярному миру меняют форматы двустороннего взаимодействия, смещая российско-африканские отношения из сугубо экономической плоскости в центр геополитических и стратегических решений.

В мероприятии, приуроченном ко Дню Африки, приняли участие директор Международного института стратегических исследований HORN Хасан Ханнендже, исполнительный директор Института глобального диалога ЮАР Пилани Мтембу, начальник отдела инноваций и технологий Экономической комиссии ООН для Африки Моктар Сек, ведущий научный сотрудник Института иностранных дел Эфиопии Дарескедар Тайе, глава Sputnik Africa Виктория Буданова, заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов, а также старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Клэр Амухайя.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Клэр Амухайя © РИА Новости / Виталий Белоусов Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Клэр Амухайя

Начальник отдела инноваций и технологий Экономической комиссии ООН для Африки Моктар Сек рассказал о развитии российско-африканского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Эксперт особо подчеркнул потенциал совместных инициатив в этой сфере: "Сейчас достигнут значительный прогресс между Республикой Конго и правительством России в том, чтобы Африканский центр искусственного интеллекта оказывал более широкое воздействие на континент. Наращивание потенциала – ключевой вопрос. И у нас в ЭКА ООН уже есть партнёрство через университет Москвы - ВШЭ".

Директор Международного института стратегических исследований HORN Хасан Ханнендже обозначил необходимость выстраивания системной основы для взаимодействия России и Африки на всех уровнях. Эксперт подчеркнул, что именно этого элемента не хватает в нынешних отношениях: "Необходимо целенаправленное стратегическое взаимодействие на местном, региональном и континентальном уровнях. Не хватает чёткой, осознанной системы взаимодействия сразу в нескольких секторах и на нескольких уровнях между Российской Федерацией и африканским континентом".

Ведущий научный сотрудник Института иностранных дел Эфиопии Дарескедар Тайе рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества России и Эфиопии в контексте глобальных преобразований и их влияния на страны Африки. Спикер особо подчеркнул важность российско-африканского взаимодействия в области продовольственной безопасности: "Пандемия COVID-19 показала нам, что Африка должна сосредоточиться на производстве собственного продовольствия. Непрерывные сбои в глобальных цепочках поставок серьёзно влияют на уровень жизни в Африке, поэтому будущие усилия по развитию отношений между Россией и Африкой должны быть направлены на решение этой важной проблемы".

Исполнительный директор Института глобального диалога ЮАР Пилани Мтембу указал на кибербезопасность как на одну из ключевых сфер, в которой африканские страны могут воспользоваться российской экспертизой: "Одной из проблем на континенте является кибербезопасность. Мы знаем Россию как лидера в этой области. Я думаю, что очень важно посмотреть на то, как это делается в России".

Глава Sputnik Africa Виктория Буданова рассказала о развитии медиасотрудничества России и стран Африки. Эксперт обратила внимание на важность расширения информационного присутствия на континенте и взаимодействия с локальными медиапартнёрами: "В прошлом году мы открыли наше первое представительство в самом сердце Африканского союза. Мы по-прежнему остаёмся единственным российским СМИ, вещающим на амхарском языке. Наша эфиопская команда производит радиопрограммы и новости для интернет-проектов на всех популярных платформах, а также развивает сайт на амхарском языке. Церемония открытия прошла при участии высокопоставленных российских и эфиопских политиков".

Заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов обратил внимание на диверсификацию российско-африканского сотрудничества, выходящего за рамки традиционных секторов: "За последние несколько лет сложилось восприятие, что отношения России и Африки сосредоточены преимущественно вокруг сельского хозяйства, энергетики, нефти и газа, военной техники. Это традиционные сферы сотрудничества, существующие около 20 лет. Однако я бы отметил, что за последние три-четыре года российско-африканские отношения становятся всё более диверсифицированными".

© РИА Новости / Виталий Белоусов Заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов © РИА Новости / Виталий Белоусов Заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов