В Иркутской области девушка сорвалась со скалы во время фотосъемки

ИРКУТСК, 25 мая - РИА Новости. Девушка в Усольском районе Иркутской области сорвалась со скалы во время фотосъемки, она скончалась в машине скорой помощи, сообщило СУСК РФ по региону.
"Девушка, находясь в районе местности "Белые скалы" в с. Халмушино Усольского района, во время фотосъемки встала на высокий скальный выступ. Во время спуска произошел обвал грунта, в результате чего девушка упала со скалы высотой около 100 метров. При доставлении в больницу она скончалась в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Ведомство после смерти 24-летней девушки начало доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
