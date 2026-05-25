Одна из девочек, пострадавшая при покушении в Тульской области, умерла - РИА Новости, 25.05.2026
21:33 25.05.2026
  • Одна из двух девочек, на которых было совершено покушение в Суворовском районе Тульской области, умерла в больнице.
  • Подозреваемые в совершении преступления задержаны, с ними проводится комплекс следственных действий.
ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Одна из двух девочек, на которых было совершено покушение и которых доставили в больницу в Суворовском районе Тульской области, скончалась в больнице, сообщила пресс-служба СУСК России по регионе в мессенджере "Макс".
В понедельник СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства жительницы Суворовского района, а также покушения на убийство двух ее несовершеннолетних внучек и их родственницы. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. По подозрению в преступлениях сотрудниками УМВД России по региону задержаны женщина 1985 года рождения и уроженец Липецкой области 1991 года рождения. В силовых структурах РИА Новости сообщали, что дети находятся в коме.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, одна из несовершеннолетних скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, подозреваемые прибыли в дом потерпевших, которые были им знакомы, чтобы переночевать. Тогда же мужчина замыслил ограбить семью, однако ему оказали сопротивление, в ходе которого он избил 54-летнюю женщину, ее 46-летнюю сестру и их внучек. Потерпевшие потеряли сознание, а мужчина вместе с сожительницей забрал ювелирные украшения и скрылись с места происшествия.
"В настоящее время с подозреваемыми проводится комплекс следственных действий. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений", - добавили в пресс-службе.
