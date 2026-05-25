В Калужской области нашли пропавшую пять дней назад девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пропавшую 21 мая в Обнинске Калужской области 14-летнюю девочку нашли на вокзале в ее родном городе.
- Ее доставили в Следственный комитет.
- Сейчас с ее участием проводят необходимые следственные действия
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Пропавшая 21 мая в Обнинске Калужской области 14-летняя девочка нашлась на вокзале в своем родном городе, сообщило СУСК по региону.
По данным поискового отряда "Лиза Алерт" в Калужской области, 14-летняя девочка пропала 21 мая в Обнинске. Ее местонахождение было неизвестно. В следственном управлении СК по региону сообщили РИА Новости, что по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информированный источник рассказал РИА Новости, что девочка ранее уходила из дома.
Сообщается, что следователи СК совместно с оперативниками УМВД региона и волонтерами поисково-спасательного отряда прочесывали местность, где могла находиться пропавшая, отсматривали видеозаписи камер наблюдения, проводили иные поисковые мероприятия.
«
"В результате пропавшая была обнаружена на вокзале в городе Обнинске. В настоящее время она доставлена в Следственный комитет, где с ее участием проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 мая девочка не вернулась домой из школы, в тот же день ее родственники обратились в полицию, после чего незамедлительно начались поиски.
Девочку, пропавшую в Темрюке, нашли мертвой
29 апреля, 10:13