После воспламенения спирта в квартире под Саратовом возбудили дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Ртищево Саратовской области в квартире пятиэтажки произошло возгорание спирта.
- Трое детей находились дома без присмотра взрослых, двое из них разлили по столу спирт, после чего произошло воспламенение.
- Возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетних по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью детей возбуждено после возгорания спирта в квартире пятиэтажки города Ртищево, сообщает СУСК по Саратовской области.
Ранее в региональном управлении МЧС рассказали, что 12-летние мальчики были дома одни и разлили по столу спирт. После воспламенения огонь перекинулся на потолок, один из подростков получил ожоги и был госпитализирован.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетних по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… По версии следствия, 25 мая 2026 года в дневное время в квартире дома по улице 22-го Партсъезда в городе Ртищево трое малолетних находились без присмотра взрослых", - говорится в сообщении СУСК в канале на платформе "Макс".
Следователи уточнили, что детей дома было трое. В СК устанавливают все обстоятельства инцидента.
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок
19 января, 08:54