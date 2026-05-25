После воспламенения спирта в квартире под Саратовом возбудили дело

21:00 25.05.2026 (обновлено: 21:01 25.05.2026)
После воспламенения спирта и госпитализации ребенка под Саратовом возбудили дело

Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Ртищево Саратовской области в квартире пятиэтажки произошло возгорание спирта.
  • Трое детей находились дома без присмотра взрослых, двое из них разлили по столу спирт, после чего произошло воспламенение.
  • Возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетних по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью детей возбуждено после возгорания спирта в квартире пятиэтажки города Ртищево, сообщает СУСК по Саратовской области.
Ранее в региональном управлении МЧС рассказали, что 12-летние мальчики были дома одни и разлили по столу спирт. После воспламенения огонь перекинулся на потолок, один из подростков получил ожоги и был госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетних по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… По версии следствия, 25 мая 2026 года в дневное время в квартире дома по улице 22-го Партсъезда в городе Ртищево трое малолетних находились без присмотра взрослых", - говорится в сообщении СУСК в канале на платформе "Макс".

Следователи уточнили, что детей дома было трое. В СК устанавливают все обстоятельства инцидента.
ПроисшествияРтищевоСаратовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
