Воробьев вручил награды тренерам училища олимпийского резерва в Чехове

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды тренерам училища олимпийского резерва №4 (УОР) в муниципальном округе Чехов, а также пообщался с воспитанниками заведения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Также он осмотрел местный музей спорта и вручил награды тренерам, подготовившим победителей соревнований разного уровня. Впервые в этом году воспитанники училища взяли золото на всех первенствах России по гандболу во всех четырех возрастах (до 17 лет, до 18 лет, до 19 лет, до 22 лет), а также выиграли первенство по водному поло среди юношей до 17 лет.

"Всегда очень приятно приезжать в спортивный город Чехов. Мы радуемся вашим победам — стабильность выступлений чеховских спортсменов хорошо известна. Спасибо директору училища олимпийского резерва Татьяне Геннадьевне Подорожной за то, что вы этим живете, объединяете лучших педагогов, лучших тренеров. Спасибо, что в Чехове есть талисман — человек, который вдохновляет, который воспитывает, всегда может дать совет — Владимир Салманович Максимов. В жизни очень важны наставники — это и друзья, и родители. Но тренер вообще имеет особый статус, особый подход. Он знает твои черты характера, твои сильные и слабые стороны и умеет мотивировать на то, чтобы ты сделал невозможное", - отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

УОР в Чехове было основано почти 20 лет назад для подготовки чемпионов по гандболу. А в 2014 году учреждение расширило профиль и сейчас является центром не только по гандболу, но и по водному поло, синхронному плаванию, боксу и другим видам спорта. Здесь обучается около 200 студентов.

В училище олимпийского резерва работают 18 тренеров, большинство из них – высшей категории. Также здесь трудятся 24 преподавателя, которые готовят будущих учителей физкультуры.

За все время УОР подготовил свыше тысячи спортсменов, четверть из них представляли Россию на международных соревнованиях. Среди них – пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина, синхронисты Кристина Аверина, Михаил Васильев, Валерия Плеханова, гимнастка Анна Батасова. В настоящее время 48 выпускников училища являются действующими членами национальных сборных команд России. А в составе "Чеховских медведей" выступает девять игроков, вышедших из стен училища.

Также при училище есть музей "Верность спорту храня". В нем более 2 тысяч экспонатов, среди которых личные вещи легендарных атлетов и редкие трофеи. Здесь можно увидеть артефакты мирового уровня, такие как футбольный мяч с автографами сборной Португалии образца ЧМ-2018, а такеж стенд, посвященный легендам хоккея – Владиславу Третьяку, Игорю Ларионову и Сергею Макарову. Особую атмосферу создают личные подарки чемпионов: инвентарь и вещи, переданные в фонд Владимиром Максимовым, Ольгой Брусникиной, Светланой Ромашиной и Александром Лебзяком. Жемчужина коллекции – выставка "Олимпийская мода", представляющая парадную форму сборной России за четверть века: от Атланты-1996 до Токио-2020.