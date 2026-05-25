Детская поликлиника на 500 посещений в смену откроется в Чехове 1 июня

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Детская поликлиника на 500 посещений в смену откроется в муниципальном округе Чехов ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев проверил готовность нового медучреждения и пообщался с персоналом. Работы на объекте уже завершены.

"Сегодня мы знакомимся с врачами, с медицинским персоналом. Мы научились строить красивые стандартизированные поликлиники, будь то детская или взрослая, но ключевое — это люди, которые умеют работать на оборудовании, которые знают технологии, в том числе, искусственного интеллекта. Это все помогает исключать ошибки, искать эффективные пути лечения. Врачи хотят узнавать что-то новое в методиках, говорят о важности чат-ботов, технологий, которые забирают на себя все, что связано с бумагой. Отвлекать специалиста на рутинную работу мы не хотим. Поэтому наша задача – продолжать все это внедрять", - отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что находится в этой детской поликлинике, которая откроется 1 июня, уже второй раз. Также губернатор выразил надежду, что профессиональная команда врачей, медицинский персонал сделает так, чтобы поликлиника работала эффективно.

Медицинскую помощь в новой поликлинике будут получать почти 30 тысяч маленьких пациентов. Раньше они обращались за ней в старую поликлинику на улице Пионерской, а также педиатрические подразделения на улице Гагарина и улице Земской, которые не соответствуют современным стандартам. Теперь все необходимые специалисты смогут принимать детей в одном месте.

Главврач поликлиники Андрей Попов рассказал губернатору, что в планах сделать медучреждение семейным, чтобы помощь здесь могли получать не только дети, но и их родители в рамках "Дней здоровой семьи".

В медучреждении на улице Мира расположены отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, отделения УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и рентген-кабинет, а также кабинеты узких специалистов - эндокринолога, дерматолога, аллерголога и многое другое. В планах открыть на базе поликлиники дневной стационар и реабилитационное отделение. В здании сделали удобные зоны ожидания, детские уголки, комнату здорового ребенка. Кроме того, озеленили территорию, оборудовали велопарковку и детскую площадку.

"Мы очень ждем открытия новой поликлиники. Там комфортные условия, как для пациентов, так и для врачей. Раньше нам не хватало кабинетов, в здании были узкие коридоры, были не разведены потоки пациентов. Теперь у нас будут просторные кабинеты, зоны ожидания, новая удобная мебель. Хочется сказать отдельные слова благодарности за региональные меры поддержки, в частности программу "Социальная ипотека", участницей которой я являюсь", - поделилась врач-педиатр Елена Ильина.

Поликлиника оснащена современным медоборудованием, в том числе рентген-аппаратом на два места, УЗИ экспертного класса и ЛОР-комбайнами. В новом медучреждении будут работать 45 врачей, 84 человек среднего медперсонала, которые перейдут из старых отделений. Планируется расширить штат, набрав еще четырех педиатров, семь медсестер, двух офтальмологов и хирурга.

Представитель генподрядчика Сергей Вельш отметил, что строительство поликлиники уже завершено. На данный момент идут пусконаладочные работы, передача медицинского оборудования. Оно уже на площадке, идет расстановка по кабинетам и обучение медперсонала обращению с ним. К 1 июня, дню официального открытия, все будет готово.

Также в этом году в планах открыть поликлинику для взрослых и детей на 500 посещений в смену в Ногинске и на тысячу посещений в Королеве. Также пациентов начнут принимать еще две смешанные поликлиники в Одинцовском городском округе.

"У нас в Подмосковье работает флагманский детский госпиталь им. Рошаля. И очень приятно, что есть партнерство, что научный центр дополняет первичное звено. Я очень надеюсь, что специалисты будут сюда приезжать. Врачи поликлиники смогут в одно касание получить консультацию и ответы на какие-то важные вопросы. Такая практика распространяется и на другие наши города. Мы буквально через несколько месяцев открываем огромную поликлинику в Королеве. Она смешанная - детская и взрослая", - отметил Воробьев.