В Музее Победы откроется выставка "Главный хирург" к 150-летию Бурденко

Экспозицию дополнят десятки фотографий, которые расскажут историю Бурденко - начиная с 1900 года и до самой смерти выдающегося медика в 1946 году. На снимках запечатлены его родственники: отец, бабушка и дедушка - а также сам Николай Бурденко во времена студенчества и в годы Первой мировой. Ряд кадров посвящен его профессиональной деятельности в 1930-1940-е годы и участию в общественной и научной жизни России.