В Музее Победы откроется выставка "Главный хирург" к 150-летию Бурденко

19:59 25.05.2026
В Музее Победы 3 июня откроется выставка "Главный хирург" к 150-летию Бурденко

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выставка "Главный хирург", приуроченная к 150-летию выдающегося медика, генерал-полковника медицинской службы Николая Бурденко, откроется в Музее Победы в Москве 3 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Музее Победы 3 июня представят выставку "Главный хирург", которая приурочена к 150-летию Николая Ниловича Бурденко. В создании нового выставочного проекта приняло участие РИА Новости, а также восемь музеев из различных регионов России", - говорится в сообщении.
Выставка расскажет о главных этапах жизненного пути и профессиональном становлении Николая Бурденко. Так, в экспозицию войдут около 100 подлинных предметов из фондов Музея Победы, Пензенского краеведческого музея, Центрального музея современной истории России, Военно-медицинского музея Минобороны РФ, Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, Государственного исторического музея, Музея обороны Москвы, объединения "Музеи Москвы".
Среди экспонатов - фотографии, документы, личные вещи, медицинские инструменты, печатные издания, награды, живописные работы. Также в состав экспозиции вошли и раритетные вещи - шинель, фуражка и парадная форма генерал-полковника медицинской службы Бурденко, мантия члена Королевского общества медиков Англии.
Кроме того, посетители выставки смогут увидеть награды Бурденко: три ордена Ленина, Диплом лауреата Сталинской премии I степени, Грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Бурденко звания Героя Социалистического Труда за исключительные заслуги перед государством в области советской медицины и самоотверженную плодотворную работу по организации хирургической помощи бойцам и командирам Красной Армии, раненным в боях с немецкими захватчиками.
Экспозицию дополнят десятки фотографий, которые расскажут историю Бурденко - начиная с 1900 года и до самой смерти выдающегося медика в 1946 году. На снимках запечатлены его родственники: отец, бабушка и дедушка - а также сам Николай Бурденко во времена студенчества и в годы Первой мировой. Ряд кадров посвящен его профессиональной деятельности в 1930-1940-е годы и участию в общественной и научной жизни России.
Николай Бурденко родился 3 июня 1876 года в селе Каменка Пензенской губернии. Прошел пять войн: Русско-японскую, Первую мировую, Гражданскую, Советско-финскую и Великую Отечественную. В 1937 году Бурденко был назначен главным хирургом Красной Армии. В годы Великой Отечественной он лично провел тысячи сложнейших операций, организовал работу по оперативному сбору материалов о ранениях и внедрению в практику новейших способов лечения. Также испытывал во фронтовых госпиталях новые лекарства, которые по его настоянию стали применяться в военных госпиталях.
Выставка "Главный хирург" будет доступна до 10 августа.
РИА Новости - информационный партнер выставки.
