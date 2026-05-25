Бречалов проголосовал за объекты благоустройства в Удмуртии

УФА, 25 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов проголосовал за объекты благоустройства в республике и призвал жителей присоединиться к онлайн голосованию, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В пресс-службе рассказали, что 30 общественных пространств в 8 муниципальных образованиях представлены в республике для того, чтобы жители сами выбрали объекты для благоустройства. Многие объекты включены в народную программу партии "Единая Россия".

Отдать свой голос за новые современные территории всех неравнодушных пригласил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Каждой весной мы все вместе выбираем - какие парки и скверы будем благоустраивать в следующем году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". 92 тысячи человек уже проголосовали. Сделать это можно онлайн. Подключайтесь. Решать вам", – обратился он через платформу "Макс".

Голосование продлится до 12 июня. Большую помощь оказывают волонтеры. Самые активные – в Можге и в Увинском районе, отметили в пресс-службе.

По данным региональных властей, в настоящее время лидируют такие объекты, как сквер знаний и Холмогоровский лес в Ижевске, которые набрали по более 10 тысяч голосов горожан.

Также жители Удмуртии активно голосуют за благоустройство городского сада имени Александра Сергеевича Пушкина в Сарапуле, в Глазове - за спортивную и детскую площадки на улице Драгунова и сквер между улицей Кирова и Глазовской межрайонной больницей.

"В Воткинске лидирует сквер по улице Юбилейной, в Можге - сквер Победы, в Игринском районе – территория этно-парка "Эгра", в Малопургинском районе – набережная центрального пруда в селе Малая Пурга, в Увинском районе – Центральный проспект по ул. К. Маркса в Уве", - рассказали в пресс-службе.