Удмуртская Республика
 
16:31 25.05.2026
Бречалов проголосовал за объекты благоустройства в Удмуртии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Глава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
УФА, 25 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов проголосовал за объекты благоустройства в республике и призвал жителей присоединиться к онлайн голосованию, сообщает пресс-служба руководителя региона.
В пресс-службе рассказали, что 30 общественных пространств в 8 муниципальных образованиях представлены в республике для того, чтобы жители сами выбрали объекты для благоустройства. Многие объекты включены в народную программу партии "Единая Россия".
Отдать свой голос за новые современные территории всех неравнодушных пригласил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Каждой весной мы все вместе выбираем - какие парки и скверы будем благоустраивать в следующем году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". 92 тысячи человек уже проголосовали. Сделать это можно онлайн. Подключайтесь. Решать вам", – обратился он через платформу "Макс".
Голосование продлится до 12 июня. Большую помощь оказывают волонтеры. Самые активные – в Можге и в Увинском районе, отметили в пресс-службе.
По данным региональных властей, в настоящее время лидируют такие объекты, как сквер знаний и Холмогоровский лес в Ижевске, которые набрали по более 10 тысяч голосов горожан.
Также жители Удмуртии активно голосуют за благоустройство городского сада имени Александра Сергеевича Пушкина в Сарапуле, в Глазове - за спортивную и детскую площадки на улице Драгунова и сквер между улицей Кирова и Глазовской межрайонной больницей.
"В Воткинске лидирует сквер по улице Юбилейной, в Можге - сквер Победы, в Игринском районе – территория этно-парка "Эгра", в Малопургинском районе – набережная центрального пруда в селе Малая Пурга, в Увинском районе – Центральный проспект по ул. К. Маркса в Уве", - рассказали в пресс-службе.
Отдать свой голос может любой житель республики старше 14 лет. Благоустраивать территории, набравшие наибольшую поддержку, начнут уже в 2027 году, добавили в пресс-службе.
Удмуртская Республика, Можга, Ижевск, Сарапул, Александр Бречалов, Единая Россия
 
 
