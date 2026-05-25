Путин подписал закон о защите нефтегазовых объектов на Каспии от БПЛА

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности морских нефтегазовых объектов в российском секторе Каспийского моря. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает вокруг объектов ТЭК в российском секторе Каспийского моря зоны безопасности, необходимые для противодействия беспилотным аппаратам. Зона безопасности будет простираться в пределах 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края искусственных островов, установок, сооружений. Причем это касается как водного, так и воздушного пространства.

В границах этих зон лица, охраняющие такие объекты, будут вправе пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных, надводных и наземных аппаратов и судов. При этом владельцы таких объектов будут вправе привлекать к их охране не только своих охранников, но и другие частные охранные организации, отвечающие требованиям правительства РФ , а также подразделения Росгвардии

Объекты ТЭК в российском секторе Каспийского моря больше не будут категорироваться в общем порядке, а дополнительные требования к их антитеррористической защищенности установит правительство РФ.

Информация о координатах зон безопасности таких объектов будет направляться их владельцами в Минэнерго , Минобороны и ФСБ России и публиковаться в "Извещениях мореплавателям". При этом Минобороны будет определять меры по обеспечению безопасности этих объектов в рамках предусмотренных законодательством полномочий.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. При этом собственникам объектов ТЭК, расположенных в российском секторе Каспийского моря, дается 20 рабочих дней, чтобы представить информацию о координатах зон безопасности вокруг них в соответствующие госорганы.

Разведка и добыча нефти и газа в Каспийском море в настоящее время ведется на нефтяных платформах прибрежными государствами, в том числе Россией - в российском секторе Каспия, при этом основным пользователем недр здесь является " Лукойл ". Однако объекты, предназначенные для этого, находятся за пределами России и имеют особый статус, связанный с международным статусом Каспийского моря.

В связи с этим все стороны самостоятельно или совместно договорились принимать меры для сохранения биологического разнообразия Каспийского моря, предотвращения его загрязнения. Вместе с тем в период проведения специальной военной операции происходят постоянные атаки беспилотников.