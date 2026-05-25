Путин подписал закон о защите нефтегазовых объектов на Каспии от БПЛА
18:46 25.05.2026
Путин подписал закон о защите нефтегазовых объектов на Каспии от БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о защите морских нефтегазовых объектов в российском секторе Каспийского моря от беспилотных аппаратов.
  • Вокруг объектов ТЭК в российском секторе Каспийского моря будут установлены зоны безопасности глубиной 500 метров для противодействия БПЛА.
  • Владельцы объектов ТЭК могут привлекать к охране частные охранные организации и подразделения Росгвардии, а информацию о координатах зон безопасности необходимо направить в Минэнерго, Минобороны и ФСБ России.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности морских нефтегазовых объектов в российском секторе Каспийского моря. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает вокруг объектов ТЭК в российском секторе Каспийского моря зоны безопасности, необходимые для противодействия беспилотным аппаратам. Зона безопасности будет простираться в пределах 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края искусственных островов, установок, сооружений. Причем это касается как водного, так и воздушного пространства.
В границах этих зон лица, охраняющие такие объекты, будут вправе пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных, надводных и наземных аппаратов и судов. При этом владельцы таких объектов будут вправе привлекать к их охране не только своих охранников, но и другие частные охранные организации, отвечающие требованиям правительства РФ, а также подразделения Росгвардии.
Объекты ТЭК в российском секторе Каспийского моря больше не будут категорироваться в общем порядке, а дополнительные требования к их антитеррористической защищенности установит правительство РФ.
Информация о координатах зон безопасности таких объектов будет направляться их владельцами в Минэнерго, Минобороны и ФСБ России и публиковаться в "Извещениях мореплавателям". При этом Минобороны будет определять меры по обеспечению безопасности этих объектов в рамках предусмотренных законодательством полномочий.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. При этом собственникам объектов ТЭК, расположенных в российском секторе Каспийского моря, дается 20 рабочих дней, чтобы представить информацию о координатах зон безопасности вокруг них в соответствующие госорганы.
Разведка и добыча нефти и газа в Каспийском море в настоящее время ведется на нефтяных платформах прибрежными государствами, в том числе Россией - в российском секторе Каспия, при этом основным пользователем недр здесь является "Лукойл". Однако объекты, предназначенные для этого, находятся за пределами России и имеют особый статус, связанный с международным статусом Каспийского моря.
В связи с этим все стороны самостоятельно или совместно договорились принимать меры для сохранения биологического разнообразия Каспийского моря, предотвращения его загрязнения. Вместе с тем в период проведения специальной военной операции происходят постоянные атаки беспилотников.
Попадание беспилотного аппарата в нефтедобывающую платформу может привести к ее полному разрушению, катастрофическому разливу нефти, трудновосполнимым утратам в экологии региона, и, как следствие, экономическим потерям РФ, отмечается в сопроводительных документах.
